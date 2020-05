Augsburgs Trainer Herrlich: "Können großen Schritt machen"

Trainer Heiko Herrlich sieht für den FC Augsburg in der Bundesliga nach dem befreienden Auswärtssieg beim FC Schalke 04 eine hervorragende Perspektive im Abstiegskampf. "Man kann einen großen Schritt machen", sagte der 48-Jährige mit Blick auf das 300. Bundesligaspiel des FCA gegen den Tabellenletzten SC Paderborn (Mittwoch, 20.30 Uhr). Mit einem weiteren Erfolg können sich die Augsburger am 28. Spieltag auf 33 Punkte verbessern.

Herrlich wird die Startelf nach den kraftraubenden 90 Minuten beim 3:0 in Gelsenkirchen am Mittwochabend vermutlich auf einigen Positionen verändern. "Gerade in Englischen Wochen müssen wir die Belastung verteilen. Rotieren wird wichtig sein. Der Aufbau war in der Corona-Krise nicht so möglich", sagte der 48-Jährige, der zudem betonte: "Wir haben einen breiten, guten Kader."

Lob für Niederlechner

Fehlen werden gegen Paderborn weiterhin die zuletzt verletzten Angreifer Alfred Finnbogason und André Hahn. Keine Zweifel lässt Herrlich am elfmaligen Saisontorschützen Florian Niederlechner aufkommen, der zuletzt Anfang Februar getroffen hat. "Man darf Stürmer nicht nur an Toren messen", sagte der ehemalige Angreifer Herrlich. "Seine Arbeit für das Team ist ganz wichtig", lobte er.