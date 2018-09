Augsburgs Stefan Reuter: "Mainz-Niederlage schwer zu verkraften"

"So eine Niederlage ist schwer zu verkraften", sagte FC-Augsburg-Sportdirektor Stefan Reuter am Sonntagabend (16.09.2018) in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. Der Schmerz saß noch immer tief nach der ärgerlichen 1:2-Niederlage der Schwaben in Mainz am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Denn neben dem unnötigen Punktverlust bangt der FC Augsburg auch um Torschütze Ding-Won Ji, der sich beim Jubel über seinen 1:0-Treffer verletzte und deshalb wochenlang ausfällt und Martin Hinteregger, "der auch in die Röhre muss. Das ist für mich die Problematik."

Vor allem die Causa Hinteregger sorgte bei Reuter für Verdruss. Kurz vor dem Mainzer Siegtreffer war Verteidiger Hinteregger von seinem österreichischen Landsmann Karim Onisiwo gefoult worden. So sahen es jedenfalls die FCA-Verantwortlichen. Doch den geforderten Freistoß für Augsburg gab es nicht, schlimmer noch: Während Hinteregger nach seiner Behandlung noch nicht auf den Platz zurück durfte, kassierte der FCA das 1:2 in Unterzahl - was Sportdirektor Reuter erst auf die Palme und dann auf die Tribüne brachte.

Reuter: Erwarte Erklärung von den Schiedsrichtern

"Ich muss sagen, wenn ich die TV-Bilder während des Spiels schon gesehen hätte, dann hätte ich mich richtig aufgeregt über die Schiedsrichterleistung", sagte Reuter, der sich noch immer über das Unparteiischen-Quartett echauffieren konnte: "Wir haben vier Schiedsrichter, die da rumlaufen. Der Vierte sollte sich dann auch mehr mit dem Spiel beschäftigen als sonst mit irgendwelchen Dingen. Und wieso ich dann auf die Tribüne gehen musste - da warte ich auf eine Erklärung."

Torwart Fabian Giefer - einer wie Jens Lehmann

Keine Kritik übte Reuter am eigenen Team - obwohl dieses in zwei Szenen die unnötige Niederlage unfreiwillig forciert hatte. Bei beiden Gegentreffern sah Augsburg-Torwart Fabian Giefer alles andere als glücklich aus. Zwei Mal war er aus dem Kasten gekommen, zwei Mal konnte er einen hohen Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern, zwei Mal traf Mainz.

Reuter verteidigte den Torwart, der sich vor der Saison im Zweikampf gegen Andreas Luthe durchsetzen konnte, vehement: "Jeder bei uns möchte einen mutigen Torhüter, der bei Standards auch mal rausgeht, gewisses Risiko geht. Er fängt unheimlich viele Bälle ab", sagte Reuter, der sich an seine eigene Spielerzeit in Dortmund erinnerte: "Ich habe mit einem der besten Torhüter zusammenspielen dürfen in Dortmund, mit Jens Lehmann. Der ist bei jeder Ecke rausgekommen, da hast du als Abwehrspieler kaum in die Duelle gehen müssen - und er ist auch mal bei der einen oder anderen Flanke vorbei. Das ist einfach so."

Reuter schob nach: "Du verlierst als Mannschaft und es macht jeder Spieler seine Fehler, beim Torhüter ist es halt immer ganz besonders bitter. Aber Giefer ist in einer guten Verfassung, er wird das wegstecken, er wird uns noch viele Punkte retten."