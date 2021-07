Augsburgs "Problemspieler": Danso wie einst Hinteregger?

Derzeit deutet wenig darauf hin, dass der FC Augsburg und Verteidiger Kevin Danso noch länger einen gemeinsamen Weg gehen. Der Fußballer hatte dem Klub vergangene Woche mitgeteilt, dass er seine Zukunft nicht mehr in Augsburg sieht.

Hinteregger: Mit Eskapaden nach Frankfurt

Was seitdem aus dem Augsburger Trainingslager am Walchsee in Österreich an die Öffentlichkeit gelangt, erinnert etwas an die Personalie Martin Hinteregger vor zwei Jahren. Der wollte damals weg, nach diversen Eskapaden - unter anderem war er stark alkoholisiert auf einem Dorffest unterwegs - und der FCA ließ ihn zu Eintracht Frankfurt ziehen.

Auch Danso, so der Anschein, versucht derzeit alles, um nie mehr für Augsburg auflaufen zu müssen. Nachdem er aus dem Trainingslager nach Hause geschickt wurde, ließ er ein Trainingsangebot des Vereins aus.

Danso schlägt Trainingsangebot aus

"Wir haben ihm für Samstag ein Training in Augsburg organisiert, aber Kevin hat sich krankgemeldet", sagte Sportdirektor Stefan Reuter dem Fachmagazin Kicker. Wie es weitergeht?

Reuter von Danso "unglaublich enttäuscht"

Noch sucht der Verein eine einvernehmliche Lösung. Man sei in Kontakt mit Danso-Bruder und Berater Emmanuel, ein Gespräch ist geplant. Derzeit scheint beides möglich: dass Danso bleibt oder den Verein verlässt, ein angemessenes Angebot eines anderen Klubs vorausgesetzt.

Aber: "Wenn das nicht gelingt, ist die einzige Möglichkeit, den Spieler an seine Pflichten zu erinnern", sagte Reuter, der durch das Verhalten einzelner Spieler mittlerweile genervt wirkt und von Danso "unglaublich enttäuscht" ist.

Keine angemessenen Angebote für Danso

"Es ist eine Unsitte, dass Verträge für Vereine bindend sind, aber wenn ein Spieler eine andere Idee hat, dann interessiert ihn sein Vertrag nicht mehr", kritisierte Reuter im Kicker. Eine nicht angemessene Offerte des RC Lens für den 22-jährigen Danso schlug der FCA aus, weitere Angebote gibt es bisher offenbar nicht.