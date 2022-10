Augsburgs Neuzugang Demirovic - die Familie ist ihm wichtig

Ausland "war wichtig für die Spielpraxis"

Von Hamburg wechselte zur Jugend von RB Leipzig und von dort als 19-Jähriger ins Ausland, spielte in Spanien und in der Schweiz. "Es war der richtige Schritt", sagt sein früherer Trainer in Leipzig, Achim Beierlorzer. "Er konnte Spielpraxis sammeln. Die Saison in St. Gallen war sein großer Durchbruch." Dort erzielte Demirovic in 28 Spielen 14 Tore. "Ich habe immer einen Verein gesucht, wo ich zu meinen Einsätzen kam. Ich habe gute Aspekte mitgenommen", sagt der 24-Jährige.

Von St. Gallen ging es zum SC Freiburg. Mit den Breisgauern stand er im letzten DFB-Pokal-Finale und verschoss gegen seinen früheren Verein Leipzig den letzten und entscheidenden Elfmeter.

"Am Ende fehlt die Power"

Und jetzt ist Demirovic in Augsburg angelangt. Doch der Verein steckt nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Bayern in einer kleinen Krise: Die letzten vier Spiele gab es keinen Sieg - oft kassierten sie wie gegen den VfB Stuttgart quasi mit dem Abpfiff noch ein Tor und ließen Punkte liegen. "Uns fehlt am Ende die Power", sagt der 24-Jährige. Und fordert: "Aber auch mit weniger Power müssen wir das Ding nach Hause bringen."