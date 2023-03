Augsburgs Mergim Berisha - ein Stürmer für Hansi Flick?

Flick nominiert Länderspiel-Kader am Freitag

Auch FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw hob Berishas Leistung in München noch einmal hervor. "Er hat ein gutes Signal abgegeben. Ich hoffe, dass er dabei sein wird", sagte er. Mit "dabei" meint er den kommenden Freitag (17.03.2023): Da wird Fußball-Bundestrainer Hansi Flick nach der verkorksten WM seinen ersten Kader für die zukünftigen Länderspiele bekanntgeben. Am 25. März startet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Mainz gegen Peru ins Länderspieljahr 2023.