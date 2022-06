Artikel mit Audio-Inhalten

Augsburger Tennis-Profi Kohlschreiber beendet Karriere

Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber aus Augsburg wird seine Profikarriere nach dem Turnier in Wimbledon beenden. Dies kündigte der 38-Jährige am Montag an. Kohlschreiber konnte acht ATP-Turniere gewinnen, darunter dreimal die BMW Open in München.