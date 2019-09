Augsburger Ruben Vargas vor Nationalmannschafts-Debüt

Die Fans in den sozialen Netzwerken kommentierten die Nachnominierung positiv. Dass Vargas, der vor der Saison vom FC Luzern nach Augsburg gewechselt war, einen Traumstart mit drei Bundesligatreffern hingelegt hat, war auch in der Schweiz ein Thema. Und speziell nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Irland war die Diskussion um die Sturmschwäche des Teams in vollem Gange.

Ohne Spielmacher Xherdan Shaqiri fehlte den Schweizern in Irland jede Gefahr und Durchschlagskraft. Die Stürmer Breel Embolo und Seferovic hingen oft in der Luft und wurden viel zu selten in Szene gesetzt. Für den Augsburger Vargas also keine leicht Aufgabe - sollte er tatsächlich für Seferovic in die Startelf rutschen.

Vargas vor Länderspiel-Debüt

Für Ruben Vargas wäre es das Länderspiel-Debüt. Der 21-Jährige spielte bisher nur in den Schweizer U20- und U21-Nationalmannschaften. Erst im Oktober 2018 hatte er in der U21 seinen Einstand gefeiert.