Augsburger Pleite bei Tabellenschlusslicht Schalke 04

Ausgerechnet der sonst so zuverlässige Augsburger Torwart Rafal Gikiewicz sorgte in der Arena "AufSchalke" für die überraschende Führung des Tabellenletzten. Eine Hereingabe von Schalkes Can Bozdogan konnte er nicht festhalten, Suat Serdar staubte zur frühen 1:0-Führung gegen ab (4.).

Der FC Augsburg brauchte ein paar Minuten, um sich von diesem frühen Tiefschlag zu erholen, übernahm dann aber mehr und mehr die Spielkontrolle. Doch Torgefahr versprühten die bayerischen Schwaben nicht. Die Halbzeitführung der Schalker, die sich nicht nur hinten versteckten, ging aber in Ordnung.