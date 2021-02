Augsburger Panther verpflichten Torhüter David Kickert aus Linz

Die Augsburger Panther haben den österreichischen Torhüter David Kickert verpflichtet. Der 26 Jahre alte Goalie wechselt aus Linz von den Steinbach Black Wings 1992 nach Augsburg. Sein Vertrag gilt bis zum Saisonende.

Panther-Torhüter Roy fällt verletzt für mehrere Wochen aus

Grund für die Verpflichtung ist der Ausfall von Panther-Torhüter Patrick Roy. Er zog sich Mitte Februar bei einem Spiel gegen den ERC Ingolstadt eine Knieverletzung zu. Die Panther müssen voraussichtlich acht bis zehn Wochen auf ihre Nummer Eins verzichten. Während der Partie gegen Straubing am vergangenen Freitag verletzte sich auch Augsburgs zweiter Torhüter Markus Keller.

Panther sehen sich nach Verpflichtung von Kickert wieder gut aufgestellt

Panther-Trainer Tray Tuomie bezeichnet Kickert in einer Mitteilung der Panther als einen der besten Golies der österreichischen Liga und verweist auf dessen Erfahrungen in der österreichischen Nationalmannschaft. "Mit Markus Keller, dessen Verletzung nach ersten Untersuchungen weniger schlimm scheint, Moritz Borst und David Kickert sehen wir uns gut aufgestellt", erklärte Tuomie.

Kickert bedankt sich in Linz für Wechsel nach Augsburg

Kickert bedankte sich bei seinem ehemaligen Club für die Möglichkeit, nach Augsburg zu wechseln und erklärte: "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die sich mir in Augsburg in einem ambitionierten Team in einer starken Liga bietet." Bevor Kickert in Augsburg mit den Panthern trainieren kann, muss er zunächst bis Ende der Woche in häusliche Quarantäne.