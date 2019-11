Augsburger Panther verpassen Champions-League-Heimsieg

Jaroslav Hafenrichter (1.) und Matthew Fraser (21.) erzielten Blitztore für Augsburg, das nach dem 2:0 aber immer mehr unter Druck geriet. Stefan Ulmer (48.) und Toni Rajala (54.) trafen im Schlussdrittel für die favorisierten Schweizer.

Sollten die Augsburger das Rückspiel am kommenden Dienstag gewinnen und ins Viertelfinale einziehen, wartet dort entweder Tappara Tampere/Finnland oder der EV Zug/Schweiz. Meister Adler Mannheim ist am Mittwoch gegen Mountfield Hradec Kralove aus Tschechien gefordert, Vize-Meister München gewann sein Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend 3:2 beim weißrussischen Meister Junost Minsk.