Augsburger Panther verlieren in der Verlängerung gegen Köln

Die Augsburger Panther verlieren in einem engen Match gegen die Kölner Haie. Im Spiel gegen die Tabellennachbarn verloren die Schwaben erst in der Verlängerung mit 1:2. Durch die Niederlage rutschen die Panther auf Tabellenplatz zwölf ab und drohen so den Anschluss an Tabellenplatz zehn zu verpassen, der für die Teilnahme an der ersten Playoff-Runde berechtigt.

Roy hält Augsburg im Spiel

Mark Olver hatte die Kölner Haie im ersten Drittel in Führung gebracht. Augsburg tat sich schwer, kam nicht entscheidend vor das Tor der Gäste und hätte fast einem 0:2-Rückstand hinterher laufen müssen. Olivier Roy hatte Anfang des zweiten Drittels einen Penalty von Jon Matsumoto entschärft.

Diese Aktion von Roy war doppelt wichtig, denn quasi im Gegenzug erzielten die Augsburger Panther den Ausgleich. Etwas glücklich landete der Puck bei Magnus Eisenmenger, der ihn nur noch ins leere Tor schieben musste.

Im letzten Drittel konnte keine der Mannschaften ein Tor erzielen. So ging es in die Verlängerung, wo Maximilian Kammerer das entscheidende Tor für die Kölner Haie erzielte. Am Freitag geht es für die Augsburger gegen die Iserlohn Roosters.

Augsburger Panther - Kölner Haie 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.

Tore: 0:1 Olver (15:55), 1:1 Eisenmenger (26:38), 1:2 Kammerer (63:38).

Zuschauer: 4234

Strafminuten: Augsburg 12 - Köln 8