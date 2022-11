Augsburger Panther siegen nach neun DEL-Pleiten erstmals wieder

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin steckt in der DEL weiter tief in der Krise. Die Berliner unterlagen am Freitagabend in einem Kellerduell daheim den Iserlohn Roosters 2:4 und liegen nach zwölf Niederlagen aus 19 Spielen weiter auf dem 13. Tabellenplatz. Und damit direkt vor den Augsburger Panthern, die sich nach neun Niederlagen endlich mal wieder über einen Sieg freuen konnten in der DEL.

Dieser Erfolg daheim im Curt-Frenzel-Stadion ist durchaus wichtig, denn er gibt den Augsburgern wieder Mut im Abstiegskampf. Die Schwaben setzten sich gegen ihren direkten Konkurrenten Bietigheim Steelers 2:1 durch Tore von Sebastian Wannstrom und Adam Payerl durch. Damit überholten sie die Bietigheimer und gaben sie den letzten Platz an sie ab. Absteigen müssen in dieser Saison allerdings zwei Teams, die Panther bleiben also auf einem Abstiegsrang und müssen sich im weiteren Saisonverlauf weiter steigern.

Straubing unterliegt Wolfsburg hoch

Für die anderen bayerischen Teams setzte es dagegen Niederlagen am Freitagabend - und auch sie tauschten Plätze. Die Straubing Tigers haben in Wolfsburg 1:5 verloren. Das Tor für die Niederbayern zum zwischenzeitlichen Ausgleich schoss Joshua Samanski. Die ersatzgeschwächten Straubinger konnten sich in der Folge aber nicht mehr durchsetzen und blieben chancenlos. Verteidiger Marcel Brandt sagte nach der Partie im Interview mit „Magenta Sport“, die Tigers seien weit weg von dem gewesen, was sie normal spielen könnten. „Wir müssen einfach unsere Chancen nutzen“, so Brandt.

Nürnberg verliert in letzter Sekunde der Verlängerung

Der ERC Ingolstadt unterlag den Adler Mannheim 2:5. Fredrik Storm und Marko Friedrich trafen für die Oberbayern gegen die Adler, die damit an den Schanzern vorbeizogen auf Rang zwei. Die Ingolstädter Panther sind Dritter. Die Nürnberg Ice Tigers stehen dagegen auf Rang zehn nach ihrer 4:5-Niederlage bei den Kölner Haien nach Verlängerung. Im Spiel ging es hin und her, für Nürnberg trafen Elis Hede (2), Rick Schofield und Gregor MacLeod - und in der letzten Sekunde der Verlängerung erzielte Nicholas Bailen den Siegtreffer für die Nordrhein-Westfalen.