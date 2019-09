Matt Fraser brachte die Augsburger in der 28. Minute in Führung. Vom zwischenzeitlichen Ausgleich (42.) ließen sich die CHL-Debütanten nicht verunsichern. Henry Haase erzielte die erneute Führung (53.). Den Schlusspunkt setzte Adam Payerl (60.) mit einem Schuss ins leere Tor. Durch den ersten Heimsieg in der CHL liegen die Panther mit acht Punkten auf dem zweiten Platz in der Gruppe C. Sie sind damit auf Kurs in Sachen K.o.-Phase.