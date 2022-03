Augsburger Panther ohne Coronafälle in den Heimspiel-Marathon

Corona hatte den Panthern in den vergangenen Wochen schwer zugesetzt, nahezu das gesamte Team hatte nach Olympia eine Corona-Infektion durchlaufen, insgesamt sechs Spiele mussten verlegt werden. Diese Phase sei zwar jetzt überstanden, Teammanger Duanne Moeser ist dennoch jeden Morgen froh, "wenn das Handy nicht mehr klingelt und sich der nächste Spieler abmeldet". Jetzt geht's mit einem Heimspiel-Marathon in den Saison-Endspurt.

"Intensiver als Playoffs"

Was die jetzige Phase allerdings schwer mache, seien die beiden Partien am Dienstag gegen Berlin und am Mittwoch gegen Bremerhaven. Das sei intensiver als die Playoffs, in denen man lediglich alle zwei Tage auf dem Eis stünde. "Aber die Jungs wollen spielen. Wir haben so viele Pausen gehabt. Die Jungs sind fit, die sind willig. Jetzt geht’s einfach darum zu spielen, spielen, spielen und in den Rhythmus zu kommen. Den hatten wir diese Saison fast nie", sagt Moeser.

Für Playoffs braucht es eine Siegesserie

Vielleicht verlief die Saison der Panther auch deswegen bisher alles andere als nach Plan: Im Februar musste Trainer Mark Pedersen gehen, Nachfolger Serge Pelletier hat jetzt erstmals eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf dem Eis. Allerdings braucht es schon eine Siegesserie um die Playoffs der besten zehn Teams noch zu erreichen, die Panther stehen aktuell auf Platz 12. "Jedes Spiel ist wichtig", sagt Teammanager Moeser. "Wir müssen siegen, am besten mit drei Punkten. Zwei-Punkte-Siege (nach Verlängerung) würden uns auch helfen, schon heute gegen Berlin."

Mehrere Spiele gegen direkte Konkurrenz

Wichtiger als das Duell mit dem Tabellenführer und amtierenden Meister aus der Hauptstadt werden aber die anschließenden Duelle gegen die direkte Konkurrenz sein: Mittwoch gegen Bremerhaven, Freitag gegen Krefeld, Sonntag gegen Bietigheim und zum Abschluss des Fünf-Spiele-Marathons am kommenden Dienstag gegen Köln. Das sind allesamt Duelle mit Teams, die ebenfalls noch um die Playoff-Teilnahme kämpfen.

Hier wird sich also zeigen, ob die Augsburger Panther das Saisonziel in diesem Jahr erreichen oder, wie im vergangenen Jahr, wieder nur zusehen, wenn die besten Eishockeyteams der DEL ihren Meister ausspielen.