Augsburger Panther: Nur noch vier Feldspieler einsatzbereit

Die Augsburger Panther sind aktuell personell nicht gut aufgestellt. Zahlreiche Profis fallen coronabedingt aus. An ein Spiel am Abend gegen die Adler Mannheim ist deshalb nicht zu denken.

Gerade einmal vier Feldspieler könnten überhaupt noch auflaufen. Trainer Serge Pelletier ist ebenso positiv getestet worden wie 12 seiner Spieler, und das ist wohl nicht das Ende der Fahnenstange: Weitere Profis zeigen Symptome, Marco Sternheimer wurde positiv schnellgetestet. Weitere Testergebnisse standen zunächst noch aus.

Auch nächste Spiele stehen auf der Kippe

Ein Spielbetrieb ist derzeit also nicht möglich. Denn dafür bräuchte man mindestens 10 Feldspieler und einen Torwart. Die für Mittwoch geplante Partie gegen Mannheim wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Auch die Spiele am Wochenende gegen Berlin und Bremerhaven stehen auf der Kippe und sorgen in Augsburg für Nervenflattern.

Spielausfälle sorgen für Nervenflattern

Das Problem: Der Spielplan ist ligaweit nach zahlreichen Corona-Ausbrüchen und Verschiebungen bei diversen Teams schon jetzt dicht gepackt. Die Hauptrundenverlängerung bis Anfang April ist deshalb wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn sollte nicht jedes Team im Tabellenkeller alle 60 Spiele bestritten haben, zählt bei einer schiefen Tabelle eine Quotientenregel, die unter anderem über den Abstieg entscheidet.

Aktuell stehen die Schwaben noch auf Rang 11 – der aktuell Letzte Iserlohn Roosters ist aber nur sechs Punkte weg und hat nur eine Partie weniger absolviert.