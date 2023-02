Augsburger Panther: Nachfolger für Trainer Suikkanen steht fest

19 Punkte fehlen den Augsburger Panthern, um die Abstiegszone der Deutschen Eishockeyliga (DEL) zu verlassen. In den verbleibenden fünf Spielen ist der Rückstand auf die Eisbären Berlin nicht mehr aufzuholen. Trainer Kai Suikkanen wird den AEV zum Ende der Saison verlassen.

Neuer Panther-Trainer hat Vertrag unterschrieben

Zur neuen Saison soll ein deutschsprachiger Trainer kommen. Die Panther wissen schon, wer es ist, dürfen den Namen aber noch nicht nennen. Der Vertrag ist laut Panther-Geschäftsführer Lothar Sigl bereits unterschrieben: "Wir wollten unbedingt einen sportlich Verantwortlichen, der das deutsche Eishockey kennt, einen tiefen Ligenüberblick hat, gut vernetzt ist, mit jungen Spielern arbeiten will." Sollte es für die Panther in die DEL2 gehen, soll der Cheftrainer zugleich Kaderplaner und sportlicher Leiter werden.

Kassel, Dresden und Krefeld wollen in die DEL

Ganz ausgeschlossen ist der Verbleib in Liga 1 noch nicht, die Augsburger Panther haben ihn aber nicht mehr selbst in der Hand. Der AEV nimmt sowohl am Lizensierungsverfahren für die DEL als auch für die DEL2 teil. "Das Szenario des Abstiegs ist das wahrscheinlichere", sagt Maximilian Horber, ebenfalls Geschäftsführer der Panther. Sollten Dresden, Kassel oder Krefeld Meister in der DEL2 werden, müssten die Panther weichen. Diese Teams haben eine Lizenz für die DEL beantragt. Sollten dagegen Kaufbeuren (aktuell Platz 2) oder Ravensburg (aktuell Platz 3) die Playoffs gewinnen, dürften die Panther als 14. der DEL-Tabelle in der Liga bleiben.

Augsburger Panther planen für DEL und DEL2

Man plane seit Wochen zweigleisig, erklärte Horber. Das betreffe sowohl die wirtschaftliche Komponente in Sachen Sponsoring, Ticketing und Merchandising als auch den Sport. Die Infrastruktur eines DEL-Clubs will der AEV aufrechterhalten. Sollte es in Liga 2 gehen, wollen die Augsburger Panther eine gute Rolle im Aufstiegsrennen spielen. "Die wichtige Botschaft ist, dass der Eishockeystandort Augsburg gesund und handlungsfähig ist, das wird auch ein möglicher Abstieg nicht ändern" sagte Horber.

Sigl und Horber kritisieren Bequemlichkeit

Ändern soll sich dagegen das Auftreten der Mannschaft: Einige Spieler des aktuellen Kaders seien ernsthafte Kandidaten für eine Weiterbeschäftigung, erklärte Lothar Sigl. Für jede einzelne Personalie sollen aber auch Alternativen geprüft werden. "Hier waren wir in den letzten Jahren vielleicht zu loyal und haben eine Wohlfühloase geschaffen, die zu Bequemlichkeit verleitet hat. Die Quittung dafür haben wir jetzt bekommen", sagte Sigl. Bequemlichkeit beim AEV kritisiert auch Maximilian Horber. Er fordert eine neue Identität und will, dass man sich im Club stärker hinterfragt und kritischer miteinander umgeht.

AEV auf der Suche nach deutschen Spielern

Sollten die Panther in der nächsten Saison tatsächlich in der DEL2 antreten, müssten sie sich auf jeden Fall von einer Reihe ausländischer Spieler trennen. Vier Import-Spieler dürfen pro Spiel eingesetzt werden, in der DEL dagegen sind es neun. Zügig sollen deshalb nun deutsche Spieler verpflichtet werden. "Deutsche, die dich zu einem guten DEL2-Team machen, verpflichtest du in den wenigsten Fällen im Juni oder Juli" betont Lothar Sigl. Alle Spieler sollen Verträge erhalten, die in beiden Ligen gelten.