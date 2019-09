Augsburger Panther kassieren erste Niederlage in der CHL

Nach zwei Spieltagen waren alle drei deutschen Teams in der Champions Hockey League noch ungeschlagen. Doch in der dritten Runde erwischte es erst am Donnerstag den EHC Red Bull München und einen Tag später auch die Augsburger Panther. Lediglich Adler Mannheim konnte auch das dritte Spiel in Folge gewinnen.

Augsburg nach drei Spieltagen Zweiter in Gruppe C

Mit den beiden bisherigen Siegen im Rücken starteten die Schwaben gut in die Partie und begegneten Lulea - anders als im Hinspiel - auch in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Immer wieder attackierte der AEV früh und kam so auch zu zahlreichen gefährlichen Situationen. Dennoch unterlag die Mannschaft von Coach Tray Tuomie am Ende mit 4:5 (1:1, 1:3, 2:0, 0:1) nach Overtime. Den entscheidenden Treffer in der Verlängerung markierte Petter Emanuelsson (64.).

Die Panther haben durch den Punkt aber weiterhin gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals. Bereits am Sonntagabend erwarten die Augsburger das Team von Belfast Giants.

Münchner verlieren nach Penalty-Schießen

Am Donnerstag hat Vizemeister Red Bull München beim slowakischen Vertreter HC 05 Banska Bystrica 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penalty-Schießen verloren. Dennoch hat der Vorjahresfinalist mit sieben Punkten beste Chancen auf das Weiterkommen. Die Tore für die Münchner erzielten Frank Mauer (5.) und Philip Gogulla (7.). Am Samstag tritt das Team von Cheftrainer Don Jackson beim schweizer Vertreter HC Ambri-Piotta an.

Adler Mannheim bislang unbesiegt

Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim steht dicht vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League. Die Mannheimer gewannen am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den polnischen Meister GKS Tychy locker mit 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) und schoben sich mit acht Punkten vorerst an die Tabellenspitze der Gruppe F vor Djurgarden Stockholm (6) und Vienna Capitals (3). Sie treffen am Sonntag zu Hause auf die Vienna Capitals.