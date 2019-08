Augsburger Panther gewinnen bei Champions-League-Debüt

Simon Sezemsky verwandelte als letzter Schütze den entscheidenden Penalty für die Panther, die zum ersten Mal in Europas höchster Spielklasse vertreten sind. Augsburg hatte sich als Dritter der regulären Spielzeit der Vorsaison für den Wettbewerb qualifiziert. 32 Teams nehmen an der CHL teil. Gespielt wird zunächst in einer Vorrunde mit acht Gruppen zu je vier Teams. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

Auch der zweite bayerische Vertreter, Vize-Meister EHC München, feierte einen Auftaktsieg und gewann 3:0 gegen den HC Ambri-Piotta aus der Schweiz.

Nächstes Spiel am Samstag in Belfast

Die Augsburger Panther sind am Samstag erneut auswärts gefordert: Die Schwaben spielen beim vermeintlich schwächsten Team der Gruppe, den Belfast Giants. Dritter Gruppengegner ist Bili Tygri Liberec aus Tschechien.