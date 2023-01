Augsburger Panther: Abstieg aus der Eishockey-Liga rückt näher

Die Stimmung im Augsburger Curt-Frenzel-Eisstadion ist vergangenen Freitag, wie fast immer, ausgelassen. Zum dritten Mal in Folge ist die Arena mit 6.179 Fans ausverkauft. Über fast 60 Minuten liefern die Panther den Gästen aus Nürnberg einen packenden Kampf – liegen kurz vor dem Ende mit 3:2 in Führung. Dann aber passiert das Unglaubliche: Die Franken gleichen 23 Sekunden vor der Schlusssirene aus, in der Verlängerung reichen ihnen nur fünf Sekunden, um das Spiel endgültig zu drehen. In weniger als 30 Sekunden gibt Augsburg das Spiel noch aus der Hand. Während der Großteil der Fans danach fluchtartig aus der Arena stürmt, sitzen einige kopfschüttelnd auf ihren Sitzen. Frank aus Augsburg ist einer von ihnen. Seit über 30 Jahren geht er zu den Panthern, die früher "Augsburger Eislaufverein" hießen, AEV. Die aktuelle Situation ist einfach nur bitter: "Das ist der absolute Stimmungskiller. Das ist wie wenn man aus der Badewanne den Stöpsel zieht."

"Harte Niederlage" für neuen Trainer

Wenig später sitzt der neue Trainer Kai Suikkanen ähnlich angeschlagen auf dem Podium im Presseraum. Der erfahrene Finne hat das Team erst vor wenigen Tagen übernommen, aber jetzt wirkt er geknickt und verdrückt gar eine Träne, wie er selbst gesteht: "Es ist so hart, so zu verlieren. Es war ja nicht das erste Mal. Wir hatten die drei Punkte ja fast. Das ist eine harte Niederlage für mich, fürs Team und für jeden, der mit Augsburg mitgefiebert hat."

Etwas weiter hinten im Raum lehnt Sportmanager Duane Moeser an der Wand und starrt auf sein Handy. Die Klub-Ikone hat schon fast jeden Job bei den Panthern gemacht und vieles mit dem AEV erlebt, sein Trikot mit der Nummer 7 hängt unter dem Hallendach und wird nicht mehr vergeben. Moeser kritisiert erst das Team: "Dreimal haben wir die Führung einfach hergeschenkt aus Dummheit", und dann sich selbst: "Man kann schon sagen, wir hätten Anfang November was machen können. Vielleicht. Man weiß nie, was jetzt wäre."

Trainerwechsel zu spät?

Anfang November hatten die Panther neunmal in Serie verloren und doch an Glücklos-Trainer Peter Russel festgehalten. Erst am Tag vor Weihnachten, als erneut fünf von sechs Partien verloren gegangen waren, kam der Trainerwechsel. Viel zu spät, kritisiert Anhänger Chris auf der Tribüne: "Der muss vor der Länderspielpause kommen und nicht, wenn der Trainer jetzt im Zwei-Tage-Rhythmus Spiele hat, wo er taktisch und am Spielerischen nicht viel verändern kann."

Angst vor dem Abstieg

Die Vereinsführung um Klub-Boss Lothar Siegl war lange Jahre unantastbar, hatte aus wenig Geld den maximalen sportlichen Erfolg generiert. 2010 waren die Panther mit dem langjährigen Erfolgscoach Larry Mitchell sogar Vizemeister der DEL – lange ist das her. Und von der Kontinuität früherer Jahre ist nicht mehr viel geblieben: Kai Suikkanen ist der vierte Cheftrainer im Kalenderjahr 2022, er führt die Panther als Vorletzte ins neue Jahr. Der Abstieg rückt somit immer näher, die Gedanken daran stecken tief in allen Köpfen, auch in dem von Geschäftsführer Max Horber: "Klar, das ist ein Thema, das präsent ist. Man nimmt es so an, wie es ist. Und jetzt geht es darum, das Beste aus der verkorksten Saison zu machen."

Falls der Abstieg kommt, soll der Wiederaufstieg folgen

Zeit genug dazu bleibt eigentlich, die Panther haben noch 19 Saisonspiele, allein drei gegen den direkten Abstiegskonkurrenten, die Eisbären Berlin. Doch so richtig scheint Duane Moeser nicht mehr daran zu glauben: "Es sieht nicht gut aus, dass wir oben bleiben." Vielmehr scheint die Klub-Legende schon für kommende Saison zu planen, in der DEL 2: "Es ist sehr schwer an sowas zu denken, aber nach jedem Spiel sieht das realistischer aus." Dann wäre das neue Ziel: so schnell wie möglich wieder aufsteigen.

Die Fans halten zu ihrem Verein

Wenigstens etwas Hoffnung kommt an diesem enttäuschenden Abend aus der Kurve: Von dort aus wurde das Team 60 Minuten lang frenetisch unterstützt. Chris und Frank sitzen in einem mittlerweile ziemlich leeren Curt-Frenzel-Stadion und während Chris noch mit der Niederlage hadert, spricht Frank schon fast im Stile eines Sportdirektors: "Ich glaube, wir sollten jetzt nicht auf die Eisbären oder andere Mannschaften schauen, sondern eher auf uns. Von Spiel zu Spiel, wie man es in allen Interviews immer so schön hört."

Niederlage auch gegen die Kölner Haie

Am Sonntagabend verlieren die Panther dann schon wieder, diesmal 2:5 auswärts bei den Kölner Haien. Aber wenigstens nicht so dramatisch wie zuvor gegen Nürnberg. Es heißt also weiter: Auf geht’s, Panther, kämpfen und siegen! Um das Unmögliche vielleicht doch noch möglich zu machen – irgendwie.