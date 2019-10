Augsburger Max: "Ich bin nicht der Einzige, der sich schämt"

Abwehrspieler Philipp Max und Mittelfeldmann Jan Morawek stellten sich am Mittwochabend bei einer Autogrammstunde den Fans. Die begegneten ihren Idolen auch nach der 1:5-Niederlage in Mönchengladbach noch freundlich und respektvoll. In die Begeisterung für Autogramme und Selfies mit den Profis mischten sich aber auch kritische Töne. "Definitiv kann man gegen Gladbach verlieren, aber so? Das ist eine Schande! So sollte der FCA nicht auftreten“, sagte FCA-Fan Franz, der mit seinem Sohn gekommen war.

FCA-Spieler schämen sich

Die Klatsche am Niederrhein war schon die zweite Packung in dieser Saison und den 0:3-Rückstand nach zwölf Minuten wollte auch Philipp Max nicht schön reden. "Ich bin nicht der Einzige der sich für so 'ne Anfangsviertelstunde schämt", sagt der Linksverteidiger, der mittlerweile seine fünfte Saison in Augsburg spielt und einige Krisen durchlebt hat.

Jetzt kommt der FC Bayern

Wie schon Augsburgs Manager Stefan Reuter, kritisierten die Fans fehlenden Einsatz und mangelnde Leidenschaft im Team. "Auf jeden Fall ist das zu wenig, was wir bisher gezeigt haben", gab auch Jan Morawek zu. Im ersten Match nach der Länderspielpause soll es besser werden. Nur dann treffen die Schwaben ausgerechnet auf den FC Bayern. Egal wie stark der Gegner ist: "Mehr laufen, mehr sprinten - ich hoffe, dass wir das schon gegen Bayern besser machen".

Der Wunsch von Philipp Max sollte besser Erfüllung gehen. In Sachen Punkte haben die Fans noch ein wenig mehr Geduld. "Wir kriegen das alles noch gut in Griff. Das dauert halt noch drei bis vier Spiele, dann läuft das wieder", sagte Günther aus Meitingen optimistisch. Er hofft auf ein Weihnachtsgeschenk für alle FCA-Fans.