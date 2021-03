Augsburger Kapitän verletzt - Goalie Roy positiv getestet

Die Augsburger Panther müssen vorerst auf ihren Kapitän verzichten. Der Verteidiger hatte sich beim 1:2 am Mittwoch in Straubing eine Muskelverletzung zugezogen und fällt wohl zwei bis drei Wochen aus. Auch ein Einsatz von Stürmer Spencer Abbott in den nächsten zwei Spielen sei unwahrscheinlich, teilte der Verein am Freitag mit.

Goalie Roy in häuslicher Quarantäne

Torhüter Olivier Roy fehlt wegen einer Verletzung schon seit Längerem und hat sich nun auch noch mit dem Coronavirus infiziert. Er war bei einer regelmäßigen Kontrolle positiv getestet worden. Er weise nur leichte Symptome auf und sei in häuslicher Quarantäne. Weil der Goalie durch seine Verletzung keinen direkten Kontakt zur Mannschaft hatte, sind die nächsten Spiele der Panther nicht in Gefahr. Alle anderen Tests im Team seien negativ ausgefallen, hieß es.