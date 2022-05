Augsburger Kanuten zwischen EM in Sowakei und Heim-WM

Die Europameisterschaft im sloakischen Liptovski Mikulas begann am Donnerstag mit zumindest einer kleinen Enttäuschung für den erfolgsverwöhnten deutschen Kanu-Verband. Im Teamwettbewerb der Frauen reichte es für das deutsche Trio mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach), der Augsburger Vize-Weltmeisterin Elena Lilik und Annkatrin Plockmann aus Nürnberg nur zu Platz sechs. Es siegte Frankreich vor Großbritannien.

EM-Bronze für deutsches Trio im Teamwettbewerb

Bei den Männern reichte es für das Augsburger Trio mit Rang drei immerhin zur erhofften Medaille. Am Ende eines spannenden Wettkampfs fehlten nur zwei Sekunden auf die Weltmeister aus Tschechien. Die polnische Mannschaft holte Silber. Das deutsche Team bildeten Olympia-Bronze-Gewinner Hannes Aigner vom Augsburger Kajakverein und die beiden Youngster Noah Hegge und Stefan Hengst von den Kanu Schwaben Augsburg.

Das Ziel der EM: Formaufbau und -kontrolle

Allerdings steht diese EM für die zahlreichen Augsburger Starter sowieso unter anderen Vorzeichen: Mehr als um die Medaillen geht es aktuell um Formaufbau und -kontrolle für die Heim-Weltmeisterschaft im Juli. Zwar haben besonders die Top-Kanuten Elena Lilik, Hannes Aigner und Sideris Tasiadis erst vor wenigen Wochen bei den nationalen Ausscheidungen ihre gute Frühform eindrucksvoll bestätigt und sich souverän für das deutsche WM-Team qualifiziert, aber - so Lilik - sei der internationale Vergleich doch noch immer etwas anderes: "Ich nehmen die EM als Standortbestimmung, wo man überhaupt steht, weil man bisher nur teilweise internationalen Kontakt hatte. Natürlich will ich ein gutes Resultat erzielen aber in erster Linie dient die EM dazu, Erkenntnisse zu gewinnen, welche Stellschrauben noch gedreht werden müssen damit bei der WM in Augsburg."

Vergangenes Jahr war die 23-Jährige eindrucksvoll an die internationale Spitze gestürmt. Für Olympia nicht qualifiziert, wurden die Weltmeisterschaften von Bratislava zur großen Lilik-Show. Noch unter ihrem Mädchennamen Apel holte sie Gold im Canadier, dazu zweimal Silber im Kajak hinter Teamgefährtin Ricarda Funk und nochmal Silber in der neuen Disziplin Boater Cross Extreme – das gab es so noch nie bei einer WM.

Augsburger Starter mit guten EM-Chancen

An diesem Wochenende startet Lilik ebenfalls in allen drei Disziplin, und zählt immer zum engen Kreis der Favoritinnen. Einen Start weniger absolviert Hannes Aigner. Nach zwei olympischen Bronze-Medaillen in London und Tokio scheint der 32-Jährige nun mehr und mehr Gefallen am Kampf "Boot gegen Boot" im spektakulären Boater Cross zu finden. Hier springen vier Boote gleichzeitig von einer Rampe ins Wildwasser, die beiden Schnellsten kommen eine Runde weiter, bis der Sieger feststeht: "Das ist die neue Olympische Disziplin in Paris 2024. Da haben wir jetzt schon das zweitgrößte Starterfeld nach dem Kajak Herren, da ist es schon mein Ziel vorne mitzumischen und im Hinblick auf die WM wichtige Wettkampferfahrungen zu sammeln." Im Kajak Einer war Aigner bereits Weltmeister in Rio de Janeiro 2018, im Boater Cross Extreme wäre es eine Premiere.

Tasiadis geht als Favorit ins Rennen

Sideris Tasiadis hingegen konzentriert sich in Liptovski Mikulas voll und ganz auf seine Spezialdisziplin, den Canadier Einer. Hier zählt der Silber-Gewinner von London 2012 und Olympia-Dritte von Tokio seit vielen Jahren zur absoluten Weltspitze. Vor genau zehn Jahren wurde der 32-jährige Polizist in Augsburg erstmals Europameister - ein Titel der ihm auch jetzt gut gefallen würde: "Für mich ist es immer das Ziel zu gewinnen, egal wo ich starte und wie meine Form ist. Ich will immer das Maximum aus mir herausholen. Es wäre schon geil, wenn ich mich dieses Jahr Europameister nennen dürfte."

Erstmals wieder "normale" Wettkämpfe ohne "Corona-Blase"

Die Europameisterschaften in der Slowakei werden also viele sportliche Hinweise geben, wo die Augsburger Wildwasser-Kanuten knapp zwei Monate vor ihrer Heim-WM stehen. Doch sie ist auch noch aus einem anderen Grund besonders, so Hannes Aigner: "Das ist seit langem der erste Wettkampf, bei dem wir nicht mehr in einer Blase leben müssen und auch mal ganz normal im Restaurant Essen gehen können und nicht den Großteil des Tages im Hotelzimmer verbringen müssen." Nach knapp zwei Jahren gehört das Leben in der "Bubble" und Wettkämpfe ohne Zuschauer endlich der Vergangenheit an. Ein Ausblick den man sich auch für die Weltmeisterschaften in Augsburg Ende Juli wünscht.