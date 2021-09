Augsburger Kanuten starten bei "Generalprobe" für die Heim-WM

Die Erschöpfung ist Hannes Aigner deutlich anzumerken. Die komplette Saison war auf den Höhepunkt, die Spiele von Tokio, abgestimmt – und der Plan ist letztlich perfekt aufgegangen. Ende Juli holt sich der Augsburger im olympischen Wildwasser die Bronzemedaille und hetzt seitdem von Termin zu Termin.

Ohne Druck bei der WM

Als Medaillengewinner war Aigner gefragt: Werbefilme, Fotoaufnahmen, ungewohnt viele Interview-Wünsche. Es galt, das Edelmetall von Tokio zu "versilbern". "Die Zeit nach Olympia war wahnsinnig stressig. Ich hab´s aber trotzdem geschafft, jeden Tag im Boot zu sitzen. Allerdings jetzt nicht mehr ganz mit diesem Druck. Da ist schon einiges an Druck abgefallen nach Olympia und daher bin ich jetzt nicht enttäuscht, wenn es bei der WM nicht ganz so gut läuft.“

Neue Strecke in Bratislava

Ab heute und bis Sonntag soll nun wieder der Sport allein im Fokus stehen. Die Wettkämpfe in Bratislava beginnen – auf einer der bekanntesten Wildwasserstrecken, aber irgendwie auch auf einem neuen Kurs: "Wir sind hier in Bratislava auf der neuen Strecke, die wurde neu saniert. Das heißt, es sind jetzt neue Trainings-Gegebenheiten, man muss schauen, dass man sich schnell zurechtfindet."

Abgeschieden in der "Bubble"

Nicht mehr neu ist für die Sportler mittlerweile das Leben in der "Bubble", einer Blase, abgeschieden von der Außenwelt, wegen der Corona-Auflagen. Aigner und seine Teamkollegen Sideris Tasiadis und Ricarda Funk kennen das längst von Olympia. Schön sei das nicht, aber man finde sich zurecht, so Aigner: "Wir sind hier in einer Bubble mit knapp 1.000 Athleten in einem großen Sportkomplex untergebracht und dürfen uns auch nur zwischen diesem Sportkomplex und der Strecke bewegen. Das ist soweit aber alles ganz gut: Das Essen passt, die Zimmer sind in Ordnung und das Wetter ist soweit auch in Ordnung – also da sind wir alle ganz zufrieden."

Und wenn heute endlich die Wettkämpfe beginnen, dann liegt sowieso wieder der ganze Fokus auf der Jagd durchs Wildwasser, und abends sind die Sportler dann meist eh zu erschöpft, um die Schönheit und die Annehmlichkeiten der slowakischen Hauptstadt zu genießen.

In drei Disziplinen am Start

Für Hannes Aigner wird die WM gleich dreifach anstrengend: Er startet neben seiner Spezialdisziplin "Kajak Einer" auch im Team-Wettbewerb und erstmals im "Extrem-Kanuslalom": "Das ist eine neue Disziplin, die auch 2024 in Paris erstmals olympisch wird. Das ist für mich was ganz Besonderes, weil es deutlich actionreicher ist und einfach wahnsinnig viel Spaß macht."

Olympische Spiele in Paris fest im Bick

Und damit scheint auch klar, dass der 32-jährige Vater eines kleinen Jungen die Spiele in Paris in drei Jahren fest im Blick hat. Die Heim-WM kommendes Jahr in Augsburg am Eiskanal war sowieso immer fest eingeplant. Die Weltmeisterschaften von Bratislava sind für den Weltmeister von 2018 nur ein Zwischenschritt: "Der Erfolg der Saison hing von Olympia ab, da ist es sehr gut gelaufen für mich. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt noch ein Erfolg herauskommt, aber wenn nicht, dann geht die Welt davon auch nicht unter."

Trotzdem möchte sich Hannes Aigner, genauso wie Ricarda Funk und Sideris Tasiadis, gebührend aus dieser so erfolgreichen Saison verabschieden, um dann im kommenden Jahr die Heim-WM in Augsburg anzugehen.