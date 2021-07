Augsburger Kanuten in Tokio: olympische Chance und Abenteuer

Der Vize-Olympiasieger von London 2012 Sideris Tasiadis ist "froh, dass die Olympischen Spiele in diesem Jahr stattfinden". Endlich gebe es wieder einen Großwettkampf. Für "die kleine Sportart" sei es "besonders wichtig, dass wir auch mal im Fokus stehen", erklärt der 31-Jährige. In der Zeit der Pandemie gab es schließlich nur wenige internationale Wettkämpfe.

Leben in der "Bubble" passt "nicht unbedingt" zu Olympischen Spielen

Die Olympischen Spiele von Tokio stehen unter besonderen Vorzeichen. Wegen Corona sei "halt alles anders als all die Jahre vorweg", erklärt Klaus Pohlen, der das Amt des Chef-Bundestrainers für den Kanusport Anfang 2020 übernahm. "Wir wissen schon, dass wir in ein Hotel kommen, in eine sogenannte ‚Bubble‘, dass der Transport vom Hotel zur Strecke klar reglementiert ist", erklärt der Coach. Außerdem werde das Team "erst einmal drei Tage unter Quarantäne stehen". Außerdem "dürfen wir auch nicht irgendwo durch die Gegend laufen und werden streng getrennt von den anderen Nationen", sagt Pohlen. Besonders dadurch sei das "schon ein wenig mehr so ein Gefühl wie bei einer Weltmeisterschaft und nicht unbedingt wie bei Olympischen Spielen". Das müsse man aber "halt in Kauf nehmen und das Beste daraus machen", so der Trainer.

Olympiastrecke bereits beim Testevent kennengelernt

Die schnelle Anpassung an die Bedingungen ist diesmal besonders gefragt. Zumindest den Slalomkurs haben die Olympioniken aber schon einmal kennengelernt. "Wir waren 2019 beim olympischen Testevent da und haben dort auch längere Trainings gehabt", erzählt Hannes Aigner, der Bronzegewinner bei den Olympischen Spielen von London im Jahr 2012. Nachdem seit dem Testevent aber bereits zwei Jahre vergangen sind, gelte es, die "verblassten Erinnerungen aufzufrischen und sich die Strecke neu zu erarbeiten", meint der 32-jährige.

Tasiadis bei der Generalprobe in Topform

Aigner hat zudem noch etwas Nachholbedarf. Bei der Olympia-Generalprobe beim Weltcupfinale in Markkleeberg paddelte der Schwabe das dritte Mal hintereinander am Finale vorbei. Sein Vereinskollege Tasiadis ist hingegen bereits in Topform. Der Augsburger kam in Markkleeberg hinter dem Rio-Olympiasieger Denis Gargaud Chanut aus Frankreich auf Rang zwei. Damit ist er wieder auf Medaillenkurs.