Augsburger empfehlen Goalgetter Max für die DFB-Auswahl

Eine Torvorlage, zwei Treffer: Damit war er beim 3:0 des FC Augsburg gegen Düsseldorf an sämtlichen Toren beteiligt. Zum zweiten Mal nacheinander konnte Max zwei Treffer in einem Spiel erzielen. Auch in Hoffenheim schoss er den FCA damit auf die Siegesstraße.

FCA-Manager Reuter: "Grandios!"

Auch der ansonsten eher zurückhaltende FCA-Manager Stefan Reuter zeigt sich euphorisch: "Ja, grandios". Und erklärt das Erfolgsrezept: "Er spielt jetzt hier gerade auch die letzten zwei Spiele auf der vorderen Position und ist immer torgefährlich, weil er natürlich immer auch auf den zweiten Pfosten spekuliert, immer voll mit durchläuft und mitmarschiert. Und bei Standards ist er enorm gefährlich". Kurz zusammengefasst, sagt Reuter: "Er spielt eine Riesen-Saison. Alles gut".

Tin Jedvaj: Max "muss in der Nationalmannschaft spielen"

Max‘ Teamkollege Tin Jedvaj geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich glaube, dass Philipp auch in der Nationalmannschaft in Deutschland spielen muss". Der Hochgelobte gibt sich selbst ganz bescheiden. "Da will ich gar nichts zu sagen. Das immer wieder aufzurollen, das macht, glaub ich, keinen Sinn", meint Max. Stattdessen will er sich einfach durch Leistung empfehlen: "Ich versuche, einfach Gas zu geben. Wir versuchen, die Punkte zu holen. Das klappt im Moment super". Und er denkt ganz einfach Schritt für Schritt: "Jetzt gegen Leipzig geht’s schon weiter".