Augsburger Bundesligastart vor bis zu 10.700 Zuschauern

"Wir sind froh, dass der Inzidenzwert unter 35 liegt und wir nun für unseren Heimspielauftakt am Wochenende endlich Planungssicherheit haben und den Ticketverkauf starten können", wird FC-Augsburg-Geschäftsführer Michael Ströll in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Die aktuelle Inzidenz in Augsburg lag am Montag bei 33,4. Oberhalb des Grenzwerts wären maximal 1.500 Zuschauer in der Augsburger Arena beim Auftakt (Samstag, 15.30 Uhr, Radio-Livereportage in voller Länge bei BR24 Sport) möglich gewesen. Unter Vollauslastung bietet die Augsburger Arena 30.660 Plätze.

Karten auch für Hoffenheim-Fans

Der FC Augsburg wird auch Gästefans Tickets anbieten. "Auswärtsfans gehören für den FC Augsburg zur Fankultur. Daher war für uns klar, dass wir bereits zum ersten Heimspiel der Saison auch unseren Gästen Tickets zur Verfügung stellen wollen, sobald dies im Hygienekonzept möglich wird", so Ströll weiter.