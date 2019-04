DFB-Pokal: Augsburg will Leipzig den Spaß nehmen

Baum will keinen Spieler schonen

Für einen fulminanten Auftritt muss Baum entscheiden, welche Akteure er auf den Platz schickt, und wie er mit Rücksicht auf den Kampf gegen den Abstieg in der Bundesliga zuletzt lange verletzte Akteure wie Torjäger Alfred Finnbogason und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw einsetzt. "Wer genau spielen wird, kann ich noch nicht sagen, es wird darauf ankommen, wer fit ist und wer am besten in unser Spielsystem passt", so Baum. Am Sonntag steht in der Bundesliga die Partie gegen 1899 Hoffenheim an. Schonen wolle er niemanden. "Es ist Zeit genug zum Regenerieren", findet der Coach. Allerdings habe man "ein paar fragliche" Akteure. Er nannte die angeschlagenen Dong-Won Ji, Jonathan Schmid, Felix Götze und Reece Oxford.

Rückblick auf vergangene Zeiten

Gegen die Leipziger haben die Augsburger im Pokal schon zweimal gewonnen: 1:0 in der zweiten Runde vor acht Jahren und 2:0 in der ersten Runde vor sechs Jahren. Aber das ist lange her. Und da spielte Leipzig noch unterklassig.