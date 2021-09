Augsburg will gegen Gladbach "eklig verteidigen"

0:4 und 1:4 die Ergebnisse der Schwaben bislang auf eigenem Rasen. Die Augsburg-Fans hatten in dieser Saison bei Heimspielen bislang nur wenig Grund zur Freude. Und auch sonst lief es nicht unbedingt rund. Mit zwei Punkten steht der FCA auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Nun strebt die Mannschaft von Markus Weinzierl am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (Ab 15.30 Uhr in der Radio-Livereportage und im Liveticker) den ersten Sieg an.

"Es gilt, die richtige Balance zu finden. Wir müssen stabil und kompakt stehen, wollen aber auch agieren und möglichst in Führung gehen", sagte Markus Weinzierl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Wenn das gelinge, so der Trainer, sei er zuversichtlich, "dass der erste Dreier gelingen kann."

"Müssen eklig verteidigen"

Mit dem 3:1 gegen Arminia Bielefeld gelang dem Gegner aus Mönchengladbach am vergangenen Wochenende genau das. Gladbach war mit einem 1:1 gegen den FC Bayern gut in die Saison gestartet, konnte den Trend aber weder gegen Leverkusen, noch gegen Union Berlin bestätigen. Das Spiel gegen Bielefeld zeigte, dass auf Augsburg ein unangenehmer Gegner zukommt.

"Wir dürfen der Borussia keinen Raum geben und müssen eklig verteidigen", forderte deshalb Abwehrchef und Mannschaftskapitän Jeffrey Gouweleeuw. Innenverteidiger Felix Uduokhai kann dabei nicht helfen: "Er wird leider ausfallen", berichtete der Trainer am Donnerstag. Neben dem Abwehrspieler werden auch Alfred Finnbogason und Jan Moravek weiter fehlen. Dafür sind Tobias Strobl und Carlos Gruezo wieder verfügbar.