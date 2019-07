Augsburg verpflichtet Ecuadors Nationalspieler Gruezo

Gruezo erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen. Er wird im Trikot mit der Rückennummer 25 auflaufen. Gruezo ist bereits der sechste Neuzugang des FCA, dazu kommt mit Tim Rieder ein ausgeliehener Spieler zurück.

Nationalspieler mit Bundesligaerfahrung

Bei der Copa America bestritt der 24-Jährige zwei Partien für die Nationalmannschaft Ecuadors. Besonders freute er sich, " dass der FC Augsburg mir die Chance gibt, einen zweiten Anlauf in der Bundesliga zu nehmen“. Von Januar 2014 bis Dezember 2015 absolvierte Gruezo für den VfB Stuttgart 18 Spiele.

Reuter betont das Entwicklungspotenzial

"Er hat die Bundesliga in jungen Jahren bereits kennengelernt und sich nun in Amerika und der Nationalmannschaft weiterentwickelt. Daher sind wir sicher, dass wir in den nächsten Jahren sehr viel Freude mit Carlos haben werden", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter über den Neuzugang.