Augsburg schlägt Fürth - Bielefeld zweiter Bundesliga-Absteiger

Bielefeld steigt ab, Hertha in der Relegation

Während die Partie zwischen dem FC Augsburg, der sich den Klassenerhalt schon am 32. Spieltag gesichert hatte, und Fürth sportlich bedeutungslos war, wurde im Tabellenkeller noch heftig um die Abstiegsplätze gerungen. Arminia Bielefeld ist nach einem 1:1 gegen RB Leipzig als Tabellen-17. zweiter direkter Absteiger.

Der VfB Stuttgart rettete sich durch ein 2:1 gegen den 1. FC Köln (Siegtreffer in der Nachspielzeit) auf Platz 15. Als neuer Tabellen-16. muss Hertha BSC (1:2 in Dortmund) in die Relegation gegen den Dritten der 2. Fußball-Bundesliga. Dort findet der letzte Spieltag am Sonntag (15.05.2020) statt. Mögliche Gegner der Berliner sind Werder Bremen, der Hamburger SV und Darmstadt 98. St. Pauli hat nur noch theoretische Chancen auf Platz drei.