Augsburg schießt sich gegen Mainz aus der Krise

Dem neuen Co-Trainer Jens Lehmann gefiel, was er sah. Genau so seinem Chef Manuel Baum: Alfred Finnbogason traf zweimal (8. und 35.) per Elfmeter und per sehenswertem Außenristschuss (54.). Es war bereits sein vierter Dreierpack in der Bundesliga. Die Schwaben hatten das Spiel über 90 Minuten im Griff, hätten noch mehr Tore erzielen können und gewannen hochverdient. Nach einer ereignisreichen Woche und zehn sieglosen Bundesliga-Spielen zuletzt zeigte die Mannschaft die erwartete Reaktion. Mit dem Sieg behauptet der FCA Platz 15 und hat nun 18 Punkte, dazu sechs Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz.

Khedira für Hinteregger in der Innenverteidigung

Neuzugang Reece Oxford und Philipp Max blieben auf der Bank. Rani Khedira rückte für den ausgemusterten und nach Frankfurt abgegebenen Martin Hinteregger in die Innenverteidigung neben Kevin Danso. Der vom Asien Cup zurückgekehrte Ji Dong-won durfte ebenfalls von Beginn ran.

Zweimal Hand-Elfmeter

Die Schwaben begannen schwungvoll mit Drang nach vorne. Und bekamen bereits nach sieben Minuten einen Elfmeter zugesprochen, weil Mainz-Außenverteidiger Daniel Brosinski den Ball bei einer Flanke mit der Hand abwehrte. Finnbogason schickte Keeper Florian Müller in die falsche Ecke und verwandelte auch den dritten Strafstoß in dieser Saison. Die Fuggerstädter machten engagiert weiter, ließen hinten wenig zu und kamen selbst immer wieder zu Kontern. Dann wiederholte sich eine Szene aus der Anfangsphase: Moussa Niakhaté verlängerte den Ball bei einer Ecke mit der Hand. Nach Sichtung des Videobeweises gab es erneut Elfmeter. Finnbogason nahm diesmal die andere Ecke - 2:0! Kurz vor der Pause hätte der Isländer dann seinen Hattrick perfekt machen müssen, als er aus fünf Metern an Müller scheiterte.

Finnbogasons Dreierpack

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte es der 30-Jährige besser und erzielte sein drittes Tor mit einer sehenswerten Direktabnahme nach Doppelpass mit Michael Gregoritsch per Außenrist. Bei den Augsburgern klappte jetzt fast alles, Mainz war völlig von der Rolle. Nochmal Finnbogason (55.), Gregoritsch (58.) und Jonathan Schmid (66.) hätten weiter erhöhen können. Die Fans feierten ihre Mannschaft. Vorerst scheinen die Maßnahmen der FCA-Verantwortlichen, Wirkung gezeigt zu haben.