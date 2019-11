Kellerduell: Augsburg schickt Hertha BSC mit 4:0 nach Hause

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga konnte der FC Augsburg das Kellerduell gegen Hertha BSC mit 4:0 klar für sich entscheiden. Philipp Max (18.), Segio Cordova (27.), André Hahn (52.) und Florian Niederlechner (79.) ließen sich in der hitzigen Partie nicht aus der Ruhe bringen und schossen die Fuggerstädter souverän zum Sieg. Die Hektik und Emotionen, die diese Begegnung prägten, gipfelten in der 29. Minute, als Herthas Torhüter Rune Almenning Jarstein nach einer besonders kuriosen Szene die rote Karte sah.

Chaos bei den Gästen: Torhüter Jarstein sieht Rot

Mit kernigen Zweikämpfen setzte Augsburg Hertha von Anfang an unter Druck. Die Fuggerstädter griffen die Gäste früh an, wodurch es Hertha kaum gelang, das Spiel aufzubauen. Aus dieser hektischen Spielweise resultierten viele brisante Szenen. Nach einem Foul war es Philipp Max, der den Freistoß direkt verwandelte und zum 1:0 vorlegte (18.). Doch die Gastgeber mussten das Tor teuer bezahlen: Der gefoulte Offensivmann Marco Richter musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

In der 29. Minute brach bei den Gästen aus Hertha endgültig das Chaos aus. Augsburgs Florian Niederlechner rannte auf Herthas Keeper Rune Almenning Jarstein zu, der den Ball am Fuß hat. Der Hertha-Keeper rutschte weg und trifft Niederlechner unabsichtlich am Wadenbein. Der Ball prallte zu Sergio Cordova, der zum 2:0 erhöhte. Gleichzeitig raste Jarstein aber voll in den Augsburger, was Schiedsrichter Sascha Stegemann mit der roten Karte ahndete.

In Unterzahl wurde es für die Berliner nicht einfacher. André Hahn brachte in der 52. Minute die vorzeitige Entscheidung, als er nahezu unbedrängt zum 3:0 traf. Später nutzte Florian Niederlechner eine weitere Unaufmerksamkeit der Berliner, schoss die Fuggerstädter zum 4:0 und machte so den Sieg perfekt (79.).

Damit hat sich der FC Augsburg nach zwei Siegen im Abstiegskampf ein wenig Luft verschafft. Hertha BSC stürzt mit der Niederlage noch tiefer in die Krise, die Partie gegen Augsburg hatte bezüglich der Trainerpersonalie wegweisenden Charakter. Der angeschlagene Cheftrainer Ante Covic ist derzeit ein heißer Kandidat, wenn über die nächste Trainerentlassung spekuliert wird.

FC Augsburg - Hertha BS: 4:0 (2:0)

Augsburg: Koubek - Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Baier, Khedira - Richter (26. Hahn), Vargas - Niederlechner (85. Moravek), Cordova (72. Schieber)

Berlin: Jarstein - Klünter, Boyata, Stark, Mittelstädt - Grujic (70. Arne Maier), Skjelbred (30. Smarsch) - Wolf, Darida, Dilrosun (46. Lukebakio) - Selke

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Tore: 1:0 Max (17.), 2:0 Cordova (26.), 3:0 Hahn (52.), 4:0 Niederlechner (79.)

Zuschauer: 29.233

Rote Karten: Jarstein wegen groben Foulspiels (nach Videobeweis) (28.)

Gelbe Karten: Grujic, Stark