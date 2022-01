Augsburg-Neuzugang Pepi: Noch Lernbedarf nach dem Kaltstart

Noch kennt Pepi nicht alle Vornamen seiner Kollegen

Pepi ist aber auch klar, dass er "noch einen Weg zu gehen hat". Schritt eins wäre die Kommunikation. In den Interviews plaudert er noch in seinem texanischen Dialekt. Und von seinen Mitspielern beim FC Augsburg kennt er noch nicht alle Vornamen, wie sein Trainer erklärte.

Scherzen mit dem Gegenspieler aus den USA

Dazu passt, dass der US-Amerikaner nach dem Abpfiff in Hoffenheim erst einmal mit dem gegnerischen US-Nationalspieler Chris Richards plauderte und scherzte. Dabei wirkte der amerikanische Neuzugang des FC Augsburg sichtlich glücklich, wenigstens einen Bekannten getroffen zu haben.

Trikottausch erst in den warmen Katakomben, weil's so kalt ist

Auch mit den eisigen Temperaturen muss sich der in Mexiko geborene Texaner noch anfreunden. "Es war sehr kalt", hatte sein erster Kommentar nach dem Premiereneinsatz gelautet. Für den Trikottausch mit Richards einigten sich die beiden Profis darauf, diesen erst in den warmen Stadionkatakomben zu vollziehen.

Nächster Schritt: Deutsch lernen

Pepi will jetzt auf jeden Fall erst einmal fleißig Deutsch lernen, damit die Kommunikation mit seinen neuen Kollegen noch besser wird: "Ich will darin noch besser werden, aber die grundlegenden Dinge kann ich bereits."

FCA gibt Pepi Zeit

Dafür - und auch für die sportliche Entwicklung - geben ihm die Verantwortlichen beim FC Augsburg auf jeden Fall etwas Zeit. Trainer Weinzierl über Manager Stefan Reuter warnten sogar davor, den Neuzugang mit Erwartungen zu überfrachten. Auch sein Mitspieler Florian Niederlechner erinnerte nochmal: "Er ist gerade aus Amerika gekommen".

Teuerster Neuzugang des FC Augsburg

Pepi war für eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom MLS-Club FC Dallas geholt und mit einem Vertrag bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison ausgestattet worden. So viel Geld hatte Augsburg bisher noch nie für einen Spieler ausgegeben.