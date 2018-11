24.11.2018, 17:32 Uhr

Augsburg nach Frankfurter Blitztoren mit 1:3 geschlagen

Trotz einer packend geführten Partie stand der FC Augsburg am Ende mit leeren Händen da. Frankfurt hatte durch jeweils ein Blitztor in beiden Halbzeiten den Sieg eingeleitet. Am Ende stand es 1:3 für die Eintracht.