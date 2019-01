Augsburg leiht Verteidiger Oxford von West Ham aus

Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zu den Schwaben. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison war Oxford an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen gewesen, die Fohlen scheiterten aber mit ihren Bemühungen, den Engländer fest zu verpflichten. Oxford ersetzt Abwehrspieler Martin Hinteregger, der nach seiner offenen Kritik am Trainer ausgemustert wurde und nach Frankfurt wechselt.

Oxford kennt die Bundesliga

"Mit Reece Oxford konnten wir einen sehr guten Innenverteidiger für den FCA gewinnen", sagte Manager Stefan Reuter: "Er kennt die Bundesliga durch sein Jahr bei Borussia Mönchengladbach und wird sicherlich keine großen Anpassungsschwierigkeiten haben. Daher kann er uns schnell weiterhelfen."

Für Mönchengladbach bestritt Oxford 2017/18 acht Pflichtspiele, zudem steht er in der englischen U20-Nationalmannschaft. Bei den Planungen von West-Ham-Teammanager Manuel Pellegrini spielte er in dieser Saison aber keine Rolle und kam in der laufenden Premier League noch nicht zum Einsatz.