Augsburg holt gegen Freiburg glückliches Unentschieden

FCA-Coach Heiko Herrlich reagierte und brachte den offensiven Marco Richter für Robert Gunny. Das Fußball-Feuerwerk blieb aber auch in der zweiten Hälfte aus. In der 56. Minute kam dann immerhin Jonathan Schmid zum Abschluss, doch Gikiewicz war wieder zur Stelle. In der 63. Minute gelang dann Vincenzo Grifo der Treffer zur verdienten 1:0 Führung für Freiburg. Der 27-Jährige trieb das Leder durch die Beine von Gikiewicz ins Tor.

Der FCA drehte langsam auf. Lucas Höler (74.) traf immerhin das Außennetz. Der frisch eingewechselte Gregoritsch (75.) kam kurz darauf aus elf Metern zum Abschluss, traf aber Felix Uduokhai am Kopf, das Leder wurde abgefälscht und ging so über den Kasten. Ruben Vagas (80.) hatte mehr Glück. Den Schuss des Chilenen fälschte Schmid mit der Hand ab und so konnte das Spielgerät in der kurzen Ecke einschlagen. Florian Müller im Tor der Freiburger war geschlagen.

Mit nur sieben Punkten steckt die Elf von Trainer Christian Streich nach dem 1:1 weiter im Tabellenkeller fest. Die Augsburger und Trainer Heiko Herrlich bleiben mit zwölf Zählern im gesicherten Mittelfeld.