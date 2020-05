Augsburg-Gegner: Wie Labbadia der Hertha neues Leben einhaucht

Nächster Schritt gegen den FC Augsburg?

"Ohne diese sieben Punkte hätten wir den Arsch an der Wand", sagt Labbadia. Selbst Rückschläge wie der mit Suspendierung bestrafte Video-Eklat um Salomon Kalou oder der Patzer von Keeper Rune Jarstein beim jüngsten 2:2 in Leipzig steckte seine Mannschaft weg. Mit den Punkten sieht die Welt in Berlin schon wieder ganz anders aus. Vom Abstieg jedenfalls spricht niemand mehr. Im Gegenteil: Jarstein sagte nach dem Punktgewinn bei RB, nach dem Augsburg-Spiel "können wir darüber reden, ob wir nach oben oder nach unten schauen".

In der Tat ist für den momentan Tabellenzehnten der Weg zu den internationalen Rängen kürzer als zum Relegationsplatz. Zuhause gegen den FC Augsburg - Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion - kann Hertha den nächsten Schritt machen - in eine Gegenwart mit einer sportlich vielversprechenderen Zukunft.