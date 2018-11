Augsburg gegen Nürnberg: zwei Torhüter im Fokus

1. FC Nürnberg: Mathenia unumstrittene Nummer eins

Nürnbergs ursprünglicher Stammtorwart Fabian Bredlow durfte in dieser Saison immerhin sieben Spieltage lang das Club-Tor hüten. Trainer Michael Köllner entschied sich nach zwei deutlichen Auswärtsklatschen in Dortmund (0:7) und Leipzig (0:6) für den Tausch zwischen den Pfosten. Vor allem in Leipzig hatte Bredlow bei einigen Toren nicht gut ausgesehen. Auch für ihn "keine einfache Entscheidung", wie er betonte. Schließlich war Bredlow Stammtorwart in der Aufstiegssaison und hatte sich auch in der Vorbereitung stark präsentiert.

Mathenia führte sich in seinem Saisondebütspiel gegen Hoffenheim trotz Niederlage blendend ein, beim Pokalsieg nach Elfmeterschießen in Rostock untermauerte er seinen Status als derzeit unantastbare Nürnberger Nummer eins. Im Elfmeterschießen parierte er den entscheidenden Penalty von Jonas Hildebrandt, in der regulären Spielzeit hatte er den Club beim 0:1-Rückstand mit zahlreichen Glanzparaden überhaupt im Spiel gehalten.