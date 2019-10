vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Augsburg feiert den gefühlten Sieg über den FC Bayern

Ein Treffer in der Nachspielzeit lässt den FC Augsburg feiern. "Wenn wuir mutig sind, haben wir Möglichkeiten", lobte Sportdirektor Stefan Reuter nach dem Spiel. Reuter ist am Sonntagabend Studiogast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen.