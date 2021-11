Augsburg - FC Bayern | 19.11., 20.30 Uhr | Radio-Livereportage

Bayern-Coach Julian Nagelsmann rechnet am Abend (20.30 Uhr/Radio-Livereportage) mit tief verteidigenden Gastgebern, die nach Ballgewinnen "mit wenig Umweg Richtung gegnerisches Tor" kontern würden - und das im Höchsttempo. Der FCA will sich laut Coach Markus Weinzierl gegenüber dem im Bus anreisenden Münchner Star-Esemble als "ekliger Gegner" präsentieren.

Ob sie damit am Ziel der Münchner, den Vorsprung in der Tabelle auf Kosten der Schwaben von vier auf sieben Punkte zu erhöhen, rütteln können, wird sich am Abend zeigen. Der ärgste Bayern-Verfolger aus Dortmund spielt am Samstag beim VfB.