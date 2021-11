Augsburg deckt schonungslos FC-Bayern-Defizite auf

Manuel Neuer, wenige Torchancen und kein Mut

Einziger Unterschied, und der sorgt für Kopfschmerzen im Münchner "Mia san mia"-Ensemble: Die Masse an Torchancen blieb diesmal aus. Waren es gegen Frankfurt noch satte 21 Torschüsse ingesamt, zählten die Statistiker in Augsburg nur elf - und die meist harmlos. Es muss hart in den Bayern-Ohren geklungen haben, als Augsburg. Trainer Markus Weinzierl nach dem Spiel auch noch anfügte, dass der 1:2-Anschlusstrefer "keine 100-prozentige Torchance war".

Wo das Bayern-Selbstvertrauen in Augsburg den größten Knacks bekommen hat, unterstreicht eine Aussage von Neuer: "Was mir Sorge macht, dass wir zu wenig Torchancen hatten. Wir müssen mehr Mut haben." 369 Pässen spielten die Bayern zwar, davon über 87 Prozent erfolgreich (FC Augsburg: 56 Pässe, 64,29 Prozent erfolgreich). Doch die meisten gingen nicht in gefährliche Zonen.

Rückpässe statt Torvorlagen

Die Krux: "Jeder zweite Ball im Sechser-Raum war ein Rückpass, selten nach vorne gerichtet. In der ersten Halbzeit war das noch viel extremer als in der zweiten", analysierte Nagelsmann. Selten wurde der wegen Corona-Quarantäne pausierende Joshua Kimmich als Taktgeber so vermisst wie in Augsburg.