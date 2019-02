Augsburg dank Gregoritsch gegen Kiel im DFB-Pokal weiter

Der FC Augsburg musste ohne die angeschlagenen Alfred Finnbogason, Jan Moravek, Ja-Cheol Koo und Jonathan Schmid auskommen. Mit Kevin Danso, Reece Oxford und Felix Götze standen drei Zwanzigjährige im insgesamt sehr jungen Team der Schwaben auf dem Platz. Und auch im Tor musste Trainer Manuel Baum improvisieren. Gregor Kobel spielte für den verletzten Andreas Luthe.

Chancen-Plus für den Zweitligisten in Halbzeit eins

Die Youngsters griffen die Kieler in den Angangsminuten früh an. Der Zweitligist ließ sich aber nur kurz davon beeindrucken. Nur Zentimeter fehlten (9.) nach einem Abpraller von Hauke Wahl zur 1:0-Führung. Die Schwaben konnten sich nicht so richtig entfalten. Im Gegenteil: Der entschlossen agierende Oxford konnte gerade noch klären, als Janni-Luca Serra seinen Gegenspieler Götze stehen ließ (23.) und gefährlich aufs Tor zuging. Der Pfosten rettete den FC Augsburg vor dem Rückstand (36.), als Kingsley Schindler den Ball bereits an Kobel vorbeigespitzelt hatte. Götzes Startelfdebüt endete bereits nach 39 Minuten, dann brachte Trainer Baum (39.) an seiner Stelle Konstantinos Stafylidis in die Partie für die Schwaben. Die mussten (44.) nochmals zittern, als Alexander Mühling die Kugel freistehend vor dem Keeper ans Außennetz hämmerte.

"Das war viel zu wenig von uns. Das Gute ist aber, dass wir weiter sind. Das zählt." Rani Khedira

Gregoritsch trifft fünf Minuten vor Schluss