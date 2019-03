Augsburg schafft Sensationssieg gegen Dortmund

Durch zwei Tore des überragenden Koreaners Dong-Won Ji (24. und 67.) gelang dem FCA am Freitagabend die große Überraschung. Am Ende mussten die Schwaben nach dem Anschlusstreffer des eingewechselten Paco Alcácer (81.) zwar noch einmal zittern, der Jubel anschließend war umso größer. Damit machen die Augsburger nach schwierigen Wochen einen wichtigen Schritt aus der Krise und vergrößern den Vorsprung auf Relegationsplatz 16 vorübergehend auf fünf Punkte. Der FC Bayern hat nun die Chance am Samstag mit einem Sieg in Mönchengladbach mit Dortmund in der Tabelle gleichzuziehen.

"Das ist in unserer Phase brutal wichtig. Wir haben heute alles reingeworfen, aus ganz wenig ganz viel gemacht." FCA-Kapitän Daniel Baier

Ganz anders als in Freiburg

Augsburg zeigte sich diszipliniert und mit guter taktischer Grundordnung. Ganz anders als zuletzt beim desolaten 1:5 in Freiburg. Der FCA musste einmal mehr auf den verletzten Toptorjäger Alfred Finnbogason verzichten, dazu fehlte Neuzugang Reece Oxford rotgesperrt. Beim BVB kehrte Nationalspieler Marco Reus nach längerer Verletzungspause in die Startelf zurück.

Mit Mut und Glück

Der FCA begann nach den klaren Worten der Krisen-Woche und Bekenntnis zum Trainer couragiert und angriffslustig und belohnte sich mit der ersten guten Chance durch Ji, der im zweiten Versuch das Durcheinander im BVB-Strafraum nutzte und den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte hämmerte. Dortmund war anschließend gefährlicher, ließ aber Chancen durch Reus (32.) und Bruun Larsen (43.) liegen.

Augsburg effektiv und intelligent

In der zweiten Halbzeit änderte Augsburg seine Taktik und verteidigte tief. Die Schwaben gaben den Spielverderber und machten die Räume vor dem eigenen Tor eng. Dortmund tat sich schwer. Dann nutzte Ji einen Abspielfehler von Achraf Hakimi und traf mit einer klasse Einzelaktion samt sehenswertem Heber zum 2:0. Alcácer machte es mit seinem Tor nach einer sehenswerten Kombination noch einmal spannend. Aber Augsburg verteidigte die Führung mit viel Kampf, was in dieser Saison ja oft nicht gelang. Alles in allem: Eine Leistung, die viel Anlass zum Optimismus gibt und dem FCA extrem weiterhilft.

FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Augsburg: Kobel - Danso, Khedira, Stafylidis (17. Teigl) - Schmid, Koo, Baier (89. Felix Götze), Max - Ji (83. Cordoba) - Gregoritsch, Hahn. - Trainer: Baum

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney (66. Guerreiro) - Sancho, Reus (66. Paco Alcacer), Bruun Larsen (76. Philipp) - Mario Götze. - Trainer: Favre

Tore: 1:0 Ji (24.), 2:0 Ji (68.), 2:1 Paco Alcacer (81.)

Gelbe Karten: Hahn (5) - Guerreiro (2), Hakimi (4)

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)