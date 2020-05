vor 14 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Augsburg bereitet sich auf die Kanu-WM 2022 vor

50 Jahre nach den Sommerspielen in München ist der Olympia-Eiskanal der Kanuten wieder Schauplatz eines Topevents: 2022 findet in Schwaben die Kanuslalom-WM statt. Fast 20 Millionen Euro werden in die Generalsanierung investiert.