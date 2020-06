06.06.2020, 23:27 Uhr

Auftakt um die Meisterschaft: FC Bayern verliert gegen Ulm

Im Kampf um die Meisterschaft in der deutschen Basketball Bundesliga hat der FC Bayern am Abend eine wichtige Chance in Richtung Titelverteidigung vergeben. Die Münchner verloren zuhause aber ohne Zuschauer mit 85 zu 95 (40:41) gegen Ratiopharm Ulm.