Auftakt im Doping-Prozess: Über 100 Einzelfälle seit 2011

Mit der Verlesung der 35 Seiten dicken Anklageschrift durch Oberstaatsanwalt Kai Gräber hat der Dopingprozess gegen den Erfurter Sportmediziner Mark Schmidt und vier weitere Angeklagte vor dem Landgericht München II begonnen. Die Staatsanwaltschaft listet in der Anklageschrift über 100 Doping-Einzelfälle seit 2011.

Danach haben die Beschuldigten ihre Kunden - Spitzensportler aus acht Nationen - in Flughafenhotels, in extra angemieteten Apartments oder auch auf dem Parkplatz eines Fast Food Restaurants getroffen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Polen oder der Türkei.

Auch während der Olympischen Winterspiele in Südkorea 2018 versorgte ein Helfer des Hauptangeklagten mehrere Athleten mit eingeschmuggelten Blutbeuteln, so die Anklageschrift. In der Erfurter Praxis von Mark Schmidt stellten die Ermittler unter anderem 45 Blutbeutel sicher, die zehn verschiedenen Athleten zugeordnet werden konnten.