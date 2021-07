Auftakt gegen Löwen: Würzburger Kickers starten in der 3. Liga

Gefühlt ist mit der neuen Spielzeit in der Dritten Liga alles neu bei den Kickers: Mit Michael Grieger ein neuer Präsident. Mit Christian Strohdiek ein neuer Mannschaftskapitän und mit Torsten Ziegner ein neuer Trainer. Ziegner kam Mitte Juni vom Halleschen FC, deshalb fühlt sich nicht nur für ihn alles wie ein echter Neubeginn an: "Wir wollen diesen Sommer nutzen, um neu zu starten", sagte er bei der Pressekonferenz zum Saisonauftakt. "Wir wollen auf eine andere Art und Weise miteinander umgehen und auch auf eine andere Art und Weise Fußball spielen."

Fokus auf Fitness und Laufbereitschaft

Athletik und Aktivität stehen beim neuen Kickers-Trainer ganz oben auf der Agenda. Coach Ziegner fordert von seinen Spielern, dass sie immer 90 Minuten Vollgas geben. Deshalb gab es eine intensive Saisonvorbereitung mit einem einwöchigen Trainingslager in Oberösterreich und Testspiele gegen Greuther Fürth oder Carl Zeiss Jena. Beim Saisonziel hält er sich noch bedeckt. "Als Absteiger können wir natürlich nicht nur sagen, wir wollen die Klasse halten", sagt Ziegner. "Das ist nicht mein persönlicher Anspruch und auch nicht der des Vereins. Wir wollen mit Demut und Selbstbewusstsein in die neue Saison gehen. Wir müssen uns jedes Wochenende neu beweisen und wenn wir das gut machen, werden wir auch Spiele gewinnen und am Ende auf einem guten Tabellenplatz stehen."

Viele neue Spieler, viele Abgänge

Die Mannschaft der Würzburger Kickers hat ihr Gesicht massiv verändert. 19 Abgänge und 8 Zugänge rechnet der Trainer bei der Pressekonferenz vor. Ziegner sieht sich aber mit dem verschlankten Kader gut gerüstet. Die Kickers haben ein echtes Seuchenjahr hinter sich: Corona, drei Trainerentlassungen, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und dann der Abstieg. Angst davor, zur Fahrstuhl-Mannschaft zu werden, wie etwa der 1. FC Nürnberg, haben die Kickers aber nicht. "Es geht uns darum, eine gewisse Konstanz reinzubringen", sagt Torwart Hendrik Bonmann. "Das heißt nicht, dass wir zehn Jahre in der Dritten Liga spielen wollen. Wir hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, dass der Verein wieder langsam wachsen kann und vielleicht irgendwann wieder in die Zweite Bundesliga aufsteigt und dann die Klasse halten kann."

Auftaktspiel wird live übertragen

Eintracht Braunschweig, Türkgücü München oder den TSV 1860 München zählt Kickers-Trainer zu den Favoriten in der Dritten Liga. Die hätten trotz Corona teilweise kräftig in ihre Kader investiert. Den Auftakt gegen die Münchner Löwen überträgt BR24 Sport am 24. Juli ab 14.00 Uhr live.

Zu den Heimspielen in der neuen Saison dürfen aktuell 4.500 Zuschauer in die Flyeralarm Arena kommen. Eine endgültige Einigung in dieser Frage mit der Stadt steht aber noch aus. Vielleicht werden es noch mehr.