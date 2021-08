Auftakt DFB-Pokal: Club spielt gegen Pokalschreck Ulm

Der 1.FC Nürnberg blickt mit Respekt auf die erste Runde des DFB-Pokals am kommenden Samstag. Die Franken treffen auf den SSV Ulm. Der Verein ist zwar ein Regionalligist, hat sich in den vergangenen Jahren aber einen Ruf als Pokalschreck erarbeitet, heißt es bei der Pressekonferenz zum Pokalspiel. "Wir brauchen uns nur die letzten Pokalergebnisse vom SSV Ulm anschauen", sagt Trainer Robert Klauß. So hatte der SSV 2018 in der ersten Runde gar den amtierenden Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 2:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Das sei dem FCN "Warnung genug", so der Club-Trainer.

Der SSV Ulm hat den Club schon einmal blamiert

Außerdem hat der SSV Ulm dem 1.FC Nürnberg schon einmal eine Blamage in der ersten Pokalrunde beschert. Nach dem Zwangsabstieg aus der 2. Liga in die Verbandsliga im Jahr 2001 besiegte der SSV den damaligen Bundesligisten aus Nürnberg mit 2:1. Um eine ähnliche Blamage zu vermeiden bereitet FCN-Trainer Robert Klauß seine Mannschaft auf die Partie gegen Ulm "wie auf einen Liga-Gegner" vor. Die erste Runde des DFB-Pokals sei "dazu da, sie zu überstehen", so Klauß. Beim Spiel in Ulm wird der Club von mindestens 600 mitreisenden Fans im Stadion unterstützt.

Welche Spieler beim 1. FC Nürnberg antreten

Stammtorhüter Christian Mathenia wird dennoch nur auf der Bank sitzen. Stattdessen kommt Neuzugang Carl Klaus zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz im FCN-Trikot. Neben den Langzeitverletzten wie Pascal Köpke muss der FCN im Pokalspiel gegen Ulm auch auf Noel Knothe, Robin Hack und Florian Hübner verzichten.

SpVgg Greuther Fürth: "Gegner nicht unterschätzen"

Die Spielvereinigung Greuther Fürth sieht sich für das erste Pflichtspiel in der neuen Saison gerüstet. "Wir sind der Favorit und dieser Favoritenrolle wollen wir auch gerecht werden", sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Pokalspiel am kommenden Samstag gegen den Regionalligisten SV Babelsberg. Seine Mannschaft sei sehr gut vorbereitet "auch wenn wir nicht ganz genau wissen, was uns erwartet", so Leitl. Es gehe darum, den Gegner nicht zu unterschätzen.

SpVgg Greuther Fürth geht als Erstligist in den DFB-Pokal

Der DFB-Pokal sei für die SpVgg ein "sehr, sehr wichtiger Wettbewerb". Leitl muss gegen den SV Babelsberg (Anpfiff Sa., 07.08.21, 18.30 Uhr) auf mindestens fünf Spieler verzichten, die verletzungsbedingt ausfallen, darunter Jessic Ngankam, Marco Meyerhöfer und Max Christiansen. Hinter einem Einsatz von Havard Nielsen und Luca Itter steht noch ein Fragezeichen. Am 14. August startet die SpVgg Greuther Fürth dann als Aufsteiger in die neue Bundesliga-Saison. Erster Gegner ist der VfB Stuttgart. Das erste Heimspiel der neuen Saison steht für die Fürther dann am 21. August an, gegen Arminia Bielefeld.