Aufstiegsspiel: Schweinfurt 05 kassiert Last-Minute-Niederlage

Im Willi-Sachs-Stadion konnten 1.000 Zuschauer das erste Duell um den Aufstieg in die 3. Liga verfolgen. Havelse drückte früh auf das wichtige Auswärtstor. Bereits in der dritten Minute hatten die Gäste die erste gute Möglichkeit herausgespielt. Nach der Hereingabe köpfte Kevin Schumacher auf den Kasten von FC-Keeper Luis Zwick der blitzschnell reagierte und parierte. Der Nachschuss landete bei Tobias Fölster, Schnüdel-Stürmer Adam Jabiri rettete noch auf der Linie.

Adlung vergibt Top-Chance

Die erste gute Chance für Schweinfurt gab es dann in der 12. Minute. Amar Suljic zog in den Strafraum, doch TSV-Tormann Norman Quindt konnte sich noch in den Schuss werfen. Nur kurz darauf vergab Noah Plume (15') für die Gäste aus kürzester Distanz. Er schob die Kugel nur ganz knapp links am Tor vorbei. Schweinfurts Daniel Adlung (20') köpfte das Leder bei seiner Top-Chance dagegen ans Lattenkreuz. Immer wieder gefordert war Zwick, der vor der Pause noch den Flachschuss von Leon Danner (33') entschärfen und ein Eigentor von Philipp Maier (37') verhindern musste.

Beide Teams versuchten den Torerfolg zu erreichen, doch auch in der zweiten Hälfte wollte kein Treffer gelingen. Danner bediente Kevin Schumacher (60'), der sich um die eigene Achse drehte und aus halbrechter Strafraumposition das lange Eck anvisierte aber am Aluminium scheiterte. Der eingewechselte Florian Pieper hatte dann kurz vor Schluss noch die größte Chance für die Unterfranken auf dem Fuß. Doch Zwick parierte den Schuss zur Ecke. Adlung versuchte es aus der Distanz, schob das Leder aber noch über den Kasten.

Zwick patzt und kassiert das einzige Tor

Ein Torwartfehler entschied die Partie: Gäste-Kapitän Tobias Fölster (90' +4) trat kurz vor dem Abpfiff noch einen Freistoß aus der Distanz eigentlich recht zentral aufs Tor, doch Zwick patzte und ließ die Kugel durch die Finger rutschen. Mit einer 0:1-Niederlage endet das Duell für die Schnüdel.