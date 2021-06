Aufstiegsspiel 3. Liga live: 1. FC Schweinfurt 05 - TSV Havelse

Der 1. FC 05 Schweinfurt hat die Play-Off Runde in der Regionalliga Bayern für sich entschieden und darf darf sich nun auf die beiden Aufstiegsspiele gegen TSV Havelse aus der Regionalliga Nord freuen. Die sind für den 12. und 19. Juni vorgesehen. Wer sich in diesen beiden Spielen durchsetzt, spielt kommende Saison in der Dritten Liga. Die laufende Spielzeit in der Regionalliga Bayern war aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen, aber nicht abgebrochen worden.

BR24 Sport überträgt das Aufstiegsendspiel live am 12, Juni, ab 13 Uhr, hier im Stream und im BR Fernsehen ab 13.00 Uhr. Moderator ist Markus Othmer, es kommentiert Philipp Eger. Auch das Rückspiel in Havelse am Samstag. 19. Juni, können Sie live ab 13 Uhr bei uns verfolgen!